Оппозиционная «Тиса» лидирует на парламентских выборах в Венгрии

Оппозиционная партия «Тиса» во главе с евродепутатом Петером Мадьяром лидирует на парламентских выборах в Венгрии с 51,22% голосов. Это следует из данных Национального избирательного бюро (NVI) по итогам обработки 37,04% протоколов.

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр

Фото: Denes Erdos / AP

Правящий альянс премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» — Христианско-демократическая народная партия получает 40,11% голосов. «Тиса» получает 132 мандата в 199-местном парламенте. «Фидес» и ХДНП — 59. Ультраправая «Наша Родина» получает 6,09% голосов и восемь мест в парламенте.

Заседание Национального собрания Венгрии, на котором будет избран премьер-министр, состоится в течение 30 дней после выборов, сообщил президент Тамаш Шуйок.

Голосование завершилось в 20:00 мск 12 апреля. По данным NVI, явка составила 77,8%. Виктор Орбан занимает должность премьер-министра Венгрии с 2010 года.

