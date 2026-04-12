Президент США Дональд Трамп объявил, что военно-морские силы Соединенных Штатов сами перекроют Ормузский пролив. Об этом решении он объявил после провала мирных переговоров с Ираном, блокирующим эту водную артерию с того момента, как США и Израиль развязали против него войну. “Ъ” попросил ведущих российских экспертов дать оценку очередной авантюре хозяина Белого дома.

Фото: Reuters Танкер в Ормузском проливе недалеко от побережья Омана

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Совета по внешней и оборонной политике:

Морская блокада — наиболее простой и наименее рискованный способ продолжить давление на Иран. Пример Венесуэлы показывает, что в принципе это может быть действенно, но не само по себе, а как подготовительная фаза к чему-то еще. Правда, Иран — не Венесуэла, государственный каркас продемонстрировал, что он не только способен устоять, но и может наносить ответный урон.

В более длительной перспективе жесткая блокада будет ослаблять Иран, но вопрос, сколько это займет. Трамп человек нетерпеливый, да и ситуация на мировой арене не та, чтобы хладнокровно выжидать месяцы. Иран, вероятно, может рассчитывать на поддержку извне — чем дольше он держится и демонстрирует способность создавать проблемы США, тем больше будет интерес других крупных игроков, прежде всего Китая и России, его укреплять.

Вероятно, США и Израиль применят и другие формы нажима, хотя довольно заметно, что Вашингтон не хочет возобновления боевых действий. Рискованно, затратно и без гарантии. Надеются обойтись другими формами воздействия.

Иран понимает, что контроль над проливом — единственный действенный рычаг для него. Как только он его выпустит из рук, США и Израиль приложат все усилия, чтобы ликвидировать иранский фактор в принципе. Ни одна договоренность выполняться не будет.

Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам:

Для Ирана прибыль — не главная мотивация в блокировании пролива. То, что его заблокируют еще и США, проблемы не решит. Нефти на рынке станет еще меньше. Строго говоря, это не самый сильный рычаг давления на Иран. А остальные рычаги уже использованы.

Новая блокировка ударит прежде всего по союзникам США в зоне Персидского залива. Для них затягивание блокады в любом виде чревато дальнейшими убытками. Равно как и для тех, кто является покупателем заливной нефти. В целом рынок нефти может снова залихорадить.

Андрей Фролов, кандидат исторических наук, доцент НИУ «Высшая школа экономики»:

Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива силами ВМС США, как на вход, так и на выход. Подается эта инициатива как реакция на позицию Ирана, который де-факто сохраняет регулирование судоходства в проливе под предлогом того, что там находятся минные банки, карт которых никто не знает. Судя по всему, этой инициативой Белый дом рассчитывает физически перекрыть экспорт нефти из Ирана без нудной и затратной «охоты» за теневым флотом, а также необходимости терпеть вывоз нефти из Ирака на законных основаниях.

Но, несмотря на очевидный характер данной инициативы, кажется, что основная цель все же не в этом. Не секрет, что на Ближний Восток прибывает третий американский авианосец USS George H. W. Bush (CVN-77), причем ориентировочное время его прибытия произойдет через семь-десять дней. К этому моменту также будут пополнены запасы средств поражения, а также средств ПВО США и Израиля. То есть имеются все признаки того, что добивание Ирана продолжится. А нынешняя дипломатическая суета и словесные интервенции призваны всего лишь прикрыть развертывание американских сил для решительного удара.

Сергей Полетаев, аналитик, сооснователь и редактор проекта «Ватфор»:

Во-первых, все, что говорит Трамп, нужно делить на 146. Но все равно забавно: не можешь предотвратить пьянку — возглавь.

Во-вторых, объявление Трампа говорит о том, что никакие американские боевые корабли в Ормузский пролив в субботу не входили, и сообщивший об этом Хегсет просто наврал.

В-третьих, это говорит о том, что Ирану удалось-таки успешно заминировать пролив, несмотря на то что в марте постоянно шли победные реляции от США и Израиля об успешном срыве попыток минирования.

Итого: де-факто действует только судовой ход в иранских территориальных водах; через него можно ходить только с иранского ведома (и за деньги, очевидно) — и Трамп хочет этот «гешефт» прикрыть или войти в долю.

Сложно, конечно, представить, как сказанное Трампом будет выглядеть на практике: Пятый флот США будет тормозить танкеры под флагом Китая или Индии? А если они не подчинятся, устраивать погоню и высаживать десант спецназа, как было с беглыми танкерами Мадуро? Скорее, Трамп (или тот, кто подсказал ему эту мысль) надеется, что угрозы окажется достаточно, чтобы страховщики отказывались давать покрытие судам, не согласовавшим проход с США. А без страхового покрытия ни одно «белое» судно не пойдет ни в Персидский залив, ни из него.

Подготовила Елена Черненко