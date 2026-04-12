На строительство Республиканского центра обработки данных в Чебоксарах выделили 285,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах на строительство центра обработки данных выделили 285,3 млн рублей

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ В Чебоксарах на строительство центра обработки данных выделили 285,3 млн рублей

Подрядчику предстоит выполнить работы по установке центра в контейнерном или модульном исполнении, а также по монтажу систем электроснабжения и водоснабжения. Сам ЦОД планируют построить на проспекте Мира.

Строительство должно быть завершено до 18 ноября 2026 года. Средства выделены из республиканского бюджета.

ЦОДы Центр обработки данных — это специализированное помещение для размещения высокопроизводительной IT-инфраструктуры и локальных физических серверов, обеспечивающих работу приложений. В регионах ЦОДы, как правило, строят для децентрализации цифровой инфраструктуры, а также снижения задержек передачи данных для местных пользователей.

Как сообщал «Ъ», рынок центров обработки данных в России демонстрирует активный рост — бизнес и госструктуры увеличивают потребности в вычислительных мощностях. Однако развитию рынка препятствуют системные ограничения: дефицит инженерных мощностей, нехватка подходящих земельных участков и высокие издержки на подключение к инженерной инфраструктуре.