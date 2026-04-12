Институт космических исследований РАН

Основан в 1965 году в Москве, объединил сотрудников и лаборатории более 20 организаций Академии наук СССР, вузов, предприятий промышленности и различных ведомств. Основные направления работы — изучение Солнечной системы, астрофизика, физика Солнца и Земли, а также дистанционное зондирование атмосферы и поверхности планет.

В институте работают свыше 900 сотрудников, включая 5 действительных членов, 3 членов-корреспондентов и 5 профессоров РАН, 44 докторов и 120 кандидатов наук, а также 64 молодых исследователей. У института есть филиалы в Тарусе и Евпатории. Архивы научных данных, доступные онлайн, превышают 9 петабайт.

Свыше 25 приборов, созданных в ИКИ РАН, работают на десяти российских и пяти зарубежных космических аппаратах. Институт участвует в международных проектах и ведет эксперименты на борту МКС. Среди проектов — исследования по программам «Интербол», «Резонанс», участие в миссиях ExoMars и «БепиКоломбо».