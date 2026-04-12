Верхняя Австрия сохранила русскую доминанту

Победительницей Upper Austria Ladies Linz, грунтового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 с призовым фондом €1 млн, стала россиянка Мирра Андреева. В финале она в трех партиях одолела Анастасию Потапову — свою бывшую соотечественницу, которая с декабря прошлого года представляет Австрию. Это третий российский титул в Линце за последние четыре сезона. Тем временем чемпионом Rolex Monte-Carlo Masters, завершившегося в Монако турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом €6,3 млн, cтал итальянец Янник Синнер, который в двух партиях переиграл испанца Карлоса Алькараса и отобрал у него звание первой ракетки мира.

Фото: Christian Bruna / Reuters Выиграв второй титул в нынешнем сезоне, Мирра Андреева в рейтинге WTA поднялась с десятого места на девятое, а в классификации по очкам в этом году — с восьмого на седьмое

Турнир WTA, который вот уже 35 лет проходит в Линце, столице федеральной земли Верхняя Австрия, в этом сезоне уже во второй раз за короткий срок поменял свое место в календаре. В 2023 году он переехал с середины ноября на начало февраля, а теперь открывает европейскую серию крупных грунтовых состязаний, то есть фактически является по отношению к ней разминкой с повышенной ответственностью. В январе Мирра Андреева уже выигрывала подобный турнир — «пятисотник» в Аделаиде, проходивший накануне Australian Open, но там состав участниц был более представительным. В Линце же российская десятая ракетка мира возглавила список «сеяных».

Вообще в последнее время в столице федеральной земли Верхняя Австрия теннисистки из России, а также иные русскоязычные спортсменки неизменно доминируют. В 2023 году там победила Анастасия Потапова, а затем дважды подряд до финалов доходила Екатерина Александрова. В 2024 году она уступила Елене Остапенко из Латвии, после чего в прошлом сезоне переиграла украинку Даяну Ястремскую. И после смены покрытия с харда на грунт в этом смысле ничего не изменилось.

Андреева на пути к финалу преодолела не самую сложную сетку, переиграв вслед за чемпионкой US Open 2017 года американкой Слоан Стивенс (552-я в мире) двух румынок — Сорану Кырстя (29-я) и Елену-Габриэлу Русе (79-я).

А из нижней половины сетки вместо Александровой, у которой в нынешнем сезоне по причине травмы наблюдается явный спад, до финала уверенно, не отдав ни одной партии, дошла Потапова, получившая в декабре австрийское гражданство.

В трех предыдущих встречах с Потаповой нынешней приме российского женского тенниса дважды, и достаточно быстро, удавалось брать верх, но в этот раз борьба, на радость австрийской публике, была упорнейшей. Первую партию Андреева провела крайне неудачно, допуская одну ошибку за другой. В начале второй партии ей удалось провести удачный отрезок, взяв шесть очков подряд, Потапова на чужой брейк ответила своим, но затем Андреева все-таки смогла заиграть более стабильно и уравнять положение в матче.

В третьем сете стало ясно, что Потапова начинает уставать. Допуская много брака в выигрышных ситуациях, она дарила Андреевой важные очки. Россиянка, правда, тоже заметно нервничала и, поведя — 3:2, не удержала свою подачу. Но в седьмом гейме ей снова удалось сделать брейк, после которого Потапова, невразумительно действовавшая у сетки, уже не оправилась. В итоге — 1:6, 6:4, 6:3.

В нервной борьбе, в которой обе соперницы допустили на двоих 77 невынужденных ошибок, выиграв ударами навылет 62 очка, верх взяла более выносливая и мастеровитая Андреева.

Второй титул в этом году и пятый за карьеру Андреевой удалось завоевать в отсутствие постоянного тренера испанки Кончиты Мартинес. Ее обязанности в Линце де-факто исполнял спарринг-партнер россиянки Алексей Ватутин. Не исключено, что, даже не показав в Линце свой лучший теннис, Андреева на фоне эмоционального подъема сможет успешно продолжить сезон на грунте — том самом покрытии, на котором громко заявила о себе три года назад. Пока же лишь ясно, что в рейтинге WTA она поменяет десятое место на девятое, обойдя канадку Викторию Мбоко.

Тем временем в Монте-Карло на «мастерсе» АТР произошла смена лидера мировой классификации. Обыграв в финале прошлогоднего победителя этого турнира испанца Карлоса Алькараса — 7:6 (7:6), 6:3 за 2 часа 15 минут, итальянец Янник Синнер завоевал свой третий титул в нынешнем сезоне и сместил своего соперника с первого места в рейтинге, где сам в последний раз был 9 ноября. Теперь у Синнера 13 350 баллов, а у Алькараса, который в обеих партиях первым брал чужую подачу, но не мог удержать преимущество,— 13 240. Чуть более значителен отрыв Синнера по очкам, набранным в этом сезоне: 3900 против 3600. Однако вскоре ситуация в споре двух лидеров мужского тенниса может измениться, как это было уже не раз.

Евгений Федяков