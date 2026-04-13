Общее и особенное

“Ъ” продолжает рассказывать о главных событиях партийной жизни и о том, как они могут повлиять на электоральные перспективы участников осенних выборов в Госдуму. Прошедшая неделя дала партийцам множество поводов для индивидуального самовыражения. Но две общие темы — помощь пострадавшему от паводка Дагестану и празднование Дня космонавтики — политики отработали без идеологических разногласий.

Забыть о противоречиях партийцев заставили паводки в Дагестане и соседних регионах. В ликвидации их последствий и оказании помощи пострадавшим по мере сил приняли участие все партии. «Единая Россия» (ЕР) даже перенесла намеченный на середину прошлой недели очередной отчетный форум, чтобы сосредоточить все усилия на помощи Дагестану. А секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев лично посетил республику, чтобы на месте определить, что еще требуется ее жителям.

Другой повод для межпартийного единения оказался приятным: партии дружно отпраздновали 65-ю годовщину полета Юрия Гагарина и в разных формах поучаствовали в Неделе космоса. Например, единороссы обсудили на своем совете по инновационному развитию «космические» предложения для «народной программы» партии. Коммунисты впервые презентовали иркутским избирателям в качестве своего сторонника космонавта Олега Новицкого (ранее «Ведомости» сообщали, что он может пойти от КПРФ в Госдуму по одномандатному округу в Иркутске). А лидер «Новых людей» Алексей Нечаев в рамках партпроекта «Инженеры будущего» провел для школьников и студентов экскурсию по центру «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

Что же касается внутрипартийных мероприятий и инициатив, то они в полной мере отражали представления партийцев об интересах их избирателей.

Для «Единой России» главным таким событием стало расширенное заседание центрального совета сторонников партии. Как сообщил Владимир Якушев, их число менее чем за год выросло на 100 тыс. и превысило 1 млн человек. В преддверии осенних выборов руководство ЕР настраивает сторонников «на непосредственную работу с людьми». «Когда страна находится под санкционным давлением, продолжается СВО, когда мы вынуждены вводить ряд серьезных ограничений, людей это беспокоит. Мы обязаны на эти вопросы профессионально и по-человечески отвечать»,— пояснил секретарь генсовета.

КПРФ отметилась несколькими законодательными инициативами. В частности, коммунисты предложили закрепить в законе право граждан самостоятельно выбирать способ идентификации при получении государственных и муниципальных услуг в электронной форме и запретить требовать от них в качестве единственного такого способа наличия регистрации в мессенджере. Для ЛДПР центральным событием недели стало открытие в московском «Манеже» выставки «Жириновский. Продолжение. ЛДПР». Жизненный путь основателя партии представлен в виде символического поезда, где станции отражают различные этапы в жизни покойного политика и страны в целом. Кроме того, посетители выставки могут там же подать заявление о вступлении в ЛДПР.

«Справедливая Россия» снова сделала акцент на социальной защите россиян. Среди самых громких заявлений на эту тему СМИ и эксперты выделили предложение лидера партии Сергея Миронова повысить размер МРОТ до 60 тыс. руб. и внесенный в Думу законопроект о десятикратном повышении штрафов за обман потребителей. Ну а «Новые люди» одержали очередную социологическую победу, не только закрепившись, по данным ВЦИОМа, на втором месте, но и увеличив отрыв от ЛДПР (см. график). Впрочем, некоторые эксперты полагают, что по своей коронной теме борьбы с интернет-ограничениями партия все же выступает недостаточно ярко.

Дмитрий Камышев

Партии продолжали концентрироваться скорее на формальной стороне подготовки к выборам, нежели на попытках «зацепить» избирателя. «Единая Россия» провела съезд сторонников, но тема обновления Думы трактуется зауженно — в основном как рекрутирование кандидатов из числа ветеранов военных действий. При том что в социуме на данном этапе нет всплеска ажиотажа вокруг ветеранской темы. От КПРФ звучала критика экономики, но скорее инерционная, без акцента на текущей повестке вроде задержек зарплат. В основном идет борьба за ядро и конкуренция с попытками ЛДПР и «Справедливой России» перехватить ЖКХ и другие темы. Ярких зонтичных акций на федеральном уровне, информационных поводов скорее нет.

ЛДПР сделала попытку присоединиться к теме ЖКХ и тарифов, но без собственной уникальной ниши и предложения. Борьба с несправедливостью — тоже скорее как конкуренция с КПРФ, а не как авторская повестка. Заявление «Справедливой России» насчет МРОТ в 60 тыс. руб.— это относительно яркая тема для выборов, остальные идеи (антиипотечная повестка, критика ЕГЭ) более привычны. Инициатив все больше, но в единую линию они не складываются. У «Новых людей» снова череда публичных ивентов и съездов. Самое яркое — это пока социология. Цифровые сервисы — тема яркая, но недостаточно «упакованная»: партия критикует ограничения с безопасного расстояния. Скепсис «новых» видят те, кто хочет увидеть, в остальном позиция интернет-пользователей гораздо радикальнее, чем у партии.

Все парламентские партии в том или ином формате участвовали в оказании помощи пострадавшим от паводков в Дагестане, но очевидным лидером стала «Единая Россия». Дополнительные возможности реагирования она получила благодаря длительному опыту взаимодействия с волонтерским движением, что отмечалось и в ходе расширенного заседания Центрального совета сторонников партии. Благоприятный фон для ЕР создают праймериз и подготовка новой редакции Народной программы, в рамках которой встречу с экспертами по экономической стратегии партии провел Дмитрий Медведев.

Для КПРФ позитивным становится некоторый рост общественной поддержки: с 15 марта по 5 апреля, по данным ВЦИОМа, ее электоральный рейтинг вырос с 9,2% до 10,3%. Но дальнейший рост рейтинга имеет объективные ограничители. ЛДПР стремится укрепить сеть поддержки на местах, дав официальный старт работе проекта «Выездная приемная Слуцкого». Партия вновь апеллирует к образу своего основателя (в Москве открылась выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР») и стремится расширить базу поддержки, обращаясь к жителям сельских территорий: речь идет о предложении обнулить ставку НДС для торговых точек в малонаселенных и труднодоступных пунктах.

Для «Новых людей» важным позитивным сюжетом остается обсуждение свежих рейтингов ВЦИОМа, согласно которым партия удерживает 2-е место с 12,3% голосов. Хотя их рейтинги по версии ФОМ более скромные: 5% и 4-е место. А вот для «Справедливой России» данные опросов являются проблемными по обеим версиям: партия получает поддержку менее 5%.

У «Новых людей» неделя прошла под знаком цифровой и сервисной повестки: призыв остановить ужесточение цифровых ограничений, идея поставить Wi-Fi на всех остановках транспорта, инициатива обязать чиновников проводить онлайн-приемы граждан. «Единая Россия» сделала основной акцент на государственной и отраслевой повестке. В центре внимания оказались предложения по развитию космической отрасли, запуск спортивного марафона «Сила России» и социально-экономические комментарии по пенсиям и индексации. У ЛДПР неделя сложилась из двух главных линий. Первая — символическая: 80-летие Жириновского и капитализация его наследия. Вторая — прикладная: свободный интернет, общественный Wi-Fi, единый сервис на «Госуслугах» для обжалования штрафов, ограничение роста цен на проезд. Плюс партия пыталась развивать связку «антимиграционная повестка плюс роботизация» — тезис о том, что работать должны роботы, а не мигранты.

Для КПРФ тоже главной стала антиблокировочная и цифровая тема: замедление Telegram, свобода интернета, авторизация на «Госуслугах». Но партия не ушла и от своей традиционной идентичности: заметный отклик вызвала идея вернуть в школы октябрят, пионеров и комсомол. Дополняли картину предложения запретить зарубежную недвижимость для чиновников и расширить пенсии по выслуге для врачей и учителей. У «Справедливой России» неделя была самой социально-популистской. Главной цифровой темой тоже стало замедление Telegram и проблемы коммуникации с избирателями. Но основной массив инициатив — бытовая социальная политика: повышение МРОТ до 60 тыс. руб., включение продуктов в закон о «российской полке», самозапрет на онлайн-лотереи, повышение штрафов за обман потребителей.