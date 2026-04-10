Число сторонников «Единой России» превысило 1 млн человек

Число сторонников «Единой России» (ЕР) превысило 1 млн человек, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев на расширенном заседании Центрального совета сторонников. Менее чем за год их количество выросло более чем на 100 тыс. человек. В июне 2025 года господин Якушев в интервью «Ъ» говорил, что число сторонников ЕР составляет 899 тыс. человек.

Институт сторонников, по оценке руководства партии, стал «понятной и востребованной площадкой», в том числе для участников СВО. В структуру, среди прочих, вошли основатель основатель батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба, а также Герои России Денис Чернавин и Максим Анисимов. Владимир Якушев выразил желание настроить сторонников «на непосредственную работу с людьми». «Когда страна находится под санкционным давлением, продолжается СВО, когда мы вынуждены вводить ряд серьезных ограничений, людей это беспокоит,— заметил секретарь генсовета ЕР.— В рамках повседневной работы мы обязаны на эти вопросы профессионально и по-человечески отвечать».

Председатель Центрального совета сторонников ЕР, депутат Государственной думы Ольга Занко заявила, что сторонники направили в «Народную программу» свыше 20 тыс. предложений. Инициативы среди прочего касаются поддержки людей с ограниченными возможностями, реабилитации ветеранов СВО, патриотического воспитания, а также снижения бюрократической нагрузки на некоммерческий сектор.

Григорий Лейба, Степан Мельчаков