Зеленый Лев Матвеевич

Родился 23 августа 1948 года в Москве. Окончил факультет аэрофизики и космических исследований МФТИ (1972). Научная карьера связана с Институтом космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН). Прошел путь от инженера до заведующего отделом физики космической плазмы.

В 1992–2002 годах выступал научным координатором международного проекта «Интербол», посвященного изучению взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. В 1992–2007 годах — член редколлегии журнала JGR: Space Physics.

В 2002–2018 годах — директор Института космических исследований РАН, в 2013–2018 годах — вице-президент РАН и председатель Совета по космосу РАН, с 2018-го — научный руководитель ИКИ РАН.

Научный руководитель первого этапа лунной программы РФ, курировал проект «Резонанс» по исследованию взаимодействия волн и частиц во внутренней магнитосфере Земли, а также российскую часть проекта поиска следов жизни на Марсе — ExoMars.

Зампредседателя совета РАН по космосу, член президиума научно-технического совета «Роскосмоса», руководитель Межведомственной экспертной комиссии по космосу, действительный член Международной академии астронавтики. Автор более 700 научных статей.