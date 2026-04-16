Кем быть, или Каждому времени — свои профессии

«Кем быть?». В. В. Маяковский, 1928 год. Это стихотворение настолько гениально, что его актуальность сохраняет свою значимость и через сто лет.

Почему-то часто вспоминается наиболее популярный аргумент из 1980-х годов прошлого века: «Если будешь плохо учиться, то пойдешь работать сантехником!» Иногда в том же контексте «сантехника» заменяли на «дворника». Нас всех интуитивно начинали готовить быть хорошо оплачиваемыми в то время инженерами или управленцами с высшим образованием.

В раннем детстве постоянно спрашивают, кем хочешь быть, а вот ближе к окончанию школы родители часто берут инициативу в свои руки. Хочешь стать водителем? Нет, ты — прирожденный юрист! Если врачом, то только дантистом — они больше всех зарабатывают! Конечно, родители больше знают и понимают. Но правильно ли это? Сложно сказать.

В каких-то случаях, несомненно, это работает. Всем известны династии военных, врачей, ученых, а также шахтеров, сталеваров и многих других. Если в семье родители влюблены в свою профессию, гордятся ею, то и дети следуют их примеру.

Как-то на одном из форумов собеседник, оказавшийся психологом, высказал мысль о том, что при выборе подарков своим детям либо будущей профессии родители, как правило, реализуют свои несбывшиеся мечты. Например, папа сказал: «Должен стать дипломатом!» И вот его сын или дочь мучаются четыре года, если без магистратуры, на факультете международных отношений, будучи при этом талантливым музыкантом или артистом.

Есть еще излюбленный довод многих родителей: «Вот получишь нормальное, то есть высшее, образование, а потом становись кем хочешь!» Как будто высшее образование — это индульгенция от безработицы, мировых кризисов, потрясений, то есть всего того, что может лишить заработка для содержания семьи, выплаты ипотеки или автомобильного кредита. Этим мы обрекаем своих детей еще на 4–5 лет дополнительной учебы. А если у подростка уже сразу отторжение к будущей специальности появится?

Откуда у родителей такая уверенность, что выбранная ими специальность будет востребована через 10, 20, 50 лет? Рынок труда постоянно эволюционирует: технологии меняют структуру профессий, делая одни специальности историей, а другие — востребованными. Ценность профессионала зависит от его желания и навыков, а не от так называемой моды на профессию.

Может, все-таки стоит прислушаться к мнению ребенка, обсудить с ним? Помочь ему в его идеях, планах, подсказать? Почему не дать возможность выпускнику школы себя поискать, поэкспериментировать?

Времена все же меняются. Популярность техникумов и колледжей в России переживает бум. Нет непрестижных и неинтересных профессий, все очень индивидуально. Важно найти себя и утром с огромным желанием и улыбкой идти, а лучше лететь на работу. «Все работы хороши — выбирай на вкус!»

Алексей Гагаринов, генеральный директор «Си-Шиппинг»