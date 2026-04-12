Армейцы выстрелили дуплетом

Вслед за регулярным чемпионатом Единой лиги ВТБ московский ЦСКА выиграл и организованный ею впервые внутрисезонный кубок — Winline Basket Cup. В финале турнира флагман российского баскетбола со счетом 73:62 победил основного конкурента — казанский УНИКС. Вяло начав встречу, армейцы уже в первой половине добились комфортного перевеса и здорово им распорядились, не позволив оппоненту даже возродить интригу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл (с мячом), два сезона подряд становившийся самым ценным игроком play-off Единой лиги ВТБ, был признан лучшим игроком Winline Basket Cup

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл (с мячом), два сезона подряд становившийся самым ценным игроком play-off Единой лиги ВТБ, был признан лучшим игроком Winline Basket Cup

12 апреля в Санкт-Петербурге подошел к концу «финал четырех» дебютного розыгрыша Winline Basket Cup. Встроенный в календарь шести лучших российских клубов международный турнир (в нем также участвовали сербская «Мега» и боснийская «Игокеа», но до решающей стадии они не добрались), призванный открыть баскетбол новой аудитории, завершился победой ЦСКА. В матче за трофей москвичи, неделей ранее застолбившие первую строчку в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, справились с казанским УНИКСом, гарантировавшим себе второе место по итогам «гладкого» первенства.

Финал, как это частенько бывает, получился не слишком зрелищным.

Начинался он очень нервозно. Срывы преследовали обе команды. За стартовую четверть зрители увидели несколько потерь, нарушений в атаке, парочку неспортивных фолов, парочку «сквозняков» — бросков, после которых мяч не коснулся даже дужки кольца. Причем куда больше сумбура на старте было именно в действиях армейцев — настолько много, что неразбериха на своем щите казалась проблемой второго плана. За пять с лишним минут москвичи набрали всего три очка и ни разу не забили с игры.

Все изменилось после двух попаданий Никиты Курбанова: одного — со средней дистанции и одного — с дальней. ЦСКА быстро отыграл подаренную оппоненту фору в девять очков, вышел вперед, а вскоре добился внушительного перевеса.

Понять природу 15-очкового отставания казанцев к большому перерыву с легкостью мог даже тот, кто матч не смотрел, а вместо этого бегло изучил протокол.

За первую половину команда из столицы Татарстана реализовала один трехочковый на двадцать попыток — катастрофическая продуктивность. А во второй четверти у нее не шли и другие броски; за эту десятиминутку УНИКС набрал всего шесть очков — мизер. Тот же, кто видел игру, мог подметить, что УНИКСу недоставало еще и изобретательности. Не хватало выбывших из-за травм лидеров, особенно Тая Брюера, отличающегося и атлетизмом, и снайперскими способностями; очень полезного как в «краске», так и на периметре.

Игрок команды ЦСКА Иван Ухов (слева) и игрок команды УНИКС Алексей Швед (второй слева) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Игрок команды ЦСКА Мело Тримбл (справа) и игрок команды УНИКС Джален Рейнольдс Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Игрок команды ЦСКА Мело Тримбл (слева) и игрок команды УНИКС Михаил Беленицкий Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Ровный ход тянувшейся, казалось, целую вечность второй половины изредка разбавляли красивые моменты на обоих концах площадки: эффектные завершения игроков задней линии ЦСКА Мело Тримбла и Каспера Уэйра под кольцом, мощный данк Джейлена Рейнольдса, аллей-уп Алексея Шведа на Руслана Абдулбасирова. Впрочем, никаких сомнений в итоговом результате не возникало. ЦСКА, получивший перед игрой напутствие от своего известного болельщика рэпера Басты (музыкант был хедлайнером традиционной для Winline Basket Cup шоу-программы), спокойно довел дело до победы — 73:62.

Самым результативным в финале стал Мело Тримбл. Он записал на свой счет 16 очков. Американский разыгрывающий, два сезона подряд признававшийся самым ценным игроком play-off Единой лиги ВТБ, получил еще одну награду — лучшему игроку Winline Basket Cup.

Роман Левищев, Санкт-Петербург