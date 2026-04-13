Соцпакет требует лечения

Из всего возможного набора льгот, включаемых в социальный пакет от работодателя, работники выбирают оплачиваемую медицинскую страховку, следует из данных опроса SuperJob. Это, как отмечают эксперты, свидетельствует о высоком спросе на сервисную составляющую медицинского обслуживания, которая, как правило, у частных клиник выше. Кроме ДМС в тройку востребованных элементов соцпакета входят обучение и питание за счет компании. По мнению экспертов, в ближайшей перспективе столкнувшиеся со снижением прибылей компании могут пойти на сокращение набора мер соцподдержки сотрудников.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Оплачиваемое работодателем добровольное медицинское страхование (ДМС) возглавляет список наиболее желаемых работниками составляющих социального пакета. Такой вывод следует из результатов опроса рекрутинговой платформы SuperJob, в котором приняли участие 3 тыс. экономически активных россиян из разных регионов РФ. Включения ДМС в перечень получаемых на работе льгот хотели бы 41% респондентов.

На втором месте по популярности в запросах работников — обучение за счет компании (35%). Бесплатное питание или компенсацию расходов на еду в рабочее время хотели бы иметь 23% опрошенных. Каждый пятый при наличии выбора предпочел бы доплату к стандартным отпускным, столько же — компенсацию аренды жилья. Материальная помощь в соцпакете интересует 17% опрошенных, оплата спортклуба или бассейна — 16%, кредитование под сниженный процент — 15%. Льготные путевки интересны 13% респондентов, еще столько же выбирают дополнительные дни отпуска. В оплате проезда на работу и с нее либо в предоставлении служебного транспорта заинтересованы по 12% респондентов. Далее по степени убывания востребованности — компенсация расходов на мобильную связь, беспроцентная ссуда, подарки к праздникам, скидки на продукцию компании, корпоративные мероприятия, услуги юриста, финансиста или психолога за счет компании.

Такой набор приоритетов работников можно считать достаточно устойчивым: в аналогичном опросе SuperJob 2023 года топ-3 составляющих социального пакета выглядел так же. Стабильными остаются и гендерные различия в предпочтениях.

Женщины чаще мужчин выбирают ДМС (45% против 36%), льготные путевки (17% и 10%) и оплату спортклуба (18% и 13%). Мужчины, в свою очередь, отдают предпочтение компенсации питания (28% против 20% среди женщин), аренды жилья (23% и 17%), а также получению беспроцентной ссуды (12% и 7%).

Выбор составляющих соцпакета зависит также от уровня дохода работника. У зарабатывающих до 100 тыс. руб. в месяц чаще востребованы оплата проезда (13%) и мобильной связи (10%), скидки на продукцию компании (7%) и подарки к праздничным датам (6%). В категории 100–150 тыс. руб. больше запросов на ДМС (45%), обучение (39%) и материальную помощь (18%). Респонденты с зарплатой от 150 тыс. руб. предпочли компенсацию аренды жилья (25%), льготную ипотеку (20%), беспроцентную ссуду (17%) и служебный транспорт (15%).

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, объясняя устойчивый интерес к ДМС, отмечает, что, несмотря на развитие российского здравоохранения, сервисная составляющая в частной медицине по качеству все еще выше. Впрочем, отмечает эксперт, когда дело доходит до лечения, государственные больницы и клиники «оказываются впереди». В перспективе, считает Лариса Попович, для многих они могут стать безальтернативным выбором: сейчас частные медицинские организации существенно подняли цены на услуги, а страховые организации, в свою очередь, снижают издержки. «Это приведет к фрагментации и оптимизации ДМС от работодателя для большей части занятых»,— полагает эксперт.

Основатель HR-экосистемы Support Partners Константин Борисов добавляет, что такая же судьба в ближайшее время ждет и другие элементы соцпакета. «Прибыль компаний сокращается, и, хотя тотального отказа от социальной поддержки сотрудников не произойдет, многие меры могут оказаться пересмотрены»,— говорит Константин Борисов.

Анастасия Мануйлова