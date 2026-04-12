Бывший полицейский Марк Буллен стал первым британцем, лишенным гражданства из-за связей с Россией. Об этом сообщают ведущие национальные газеты, включая The Daily Mirror.

Газета сообщает, что гражданства господин Буллен лишился по распоряжению министра внутренних дел страны Шабаны Махмуд в 2025 году. Решение было принято «по соображениям национальной безопасности».

Как сообщает газета, господин Буллен, более десяти лет проработавший в полиции графства Херефордшир, всю жизнь испытывал интерес и любовь к России. В одном из интервью он говорил, что в семье его в шутку называли «шпионом». Он участвовал в программе по обмену с российской полицией и месяц прожил в Санкт-Петербурге.

Буллен постоянно живет в России уже почти 12 лет, в 2022 году он получил российское гражданство. По данным британских журналистов, в России он женился и работает в клубе «Зенит» в Санкт-Петербурге. У пары четверо детей.

По сообщению газет, в 2024 году Буллен приехал в Британию, но был задержан в аэропорту и допрошен на предмет «участия во враждебной деятельности по заданию иностранного государства». Сам Марк Буллен отвергает все обвинения в свой адрес.

Николай Зубов