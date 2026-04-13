Экспорт и импорт РФ двинулись в разные стороны

Внешнеторговый оборот РФ в январе—феврале текущего года составил $99,3 млрд и по сравнению с первыми двумя месяцами 2025 года сократился на 4%, сообщила в пятницу, 10 апреля, Федеральная таможенная служба (ФТС). При этом динамика двух составляющих товарооборота сложилась по-разному. Российский экспорт за этот период снизился на 9% и составил $56,7 млрд, импорт вырос на 3,5%, до $42,6 млрд.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе—феврале текущего года, таким образом, снизилось по сравнению с сопоставимым периодом 2025 года на треть и составило $14,1 млрд против $21 млрд годом ранее.

Сокращение общего объема вывоза в денежном выражении объясняется прежде всего снижением нефтяных цен в начале годе — в целом «минеральные продукты», как определяет всю эту группу товаров ФТС, в январе—феврале заняли 50,4% в товарной структуре экспорта РФ. Объем вывоза этих товаров составил $28,5 млрд (снижение на 23,2%). Экспорт металлов и изделий из них увеличился до $11,9 млрд (рост на 31,7%), продовольственных товаров и сельхозсырья — до $6,4 млрд (плюс 5,7%).

В объеме импорта в РФ наибольший удельный вес приходился на категорию «машины, оборудование и другие товары» — 48,5%. Общий объем их ввоза — $20,7 млрд (рост на 2,8%). Продукции химической промышленности импортировано на $8,4 млрд (рост на 4%), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья — на $6,5 млрд (рост на 9,5%).

Главными торговыми партнерами РФ в январе—феврале текущего года оставались страны Азиатского региона (речь прежде всего идет о Китае и Индии; напомним, ФТС страновую структуру поставок не раскрывает). Доля Азии в общем объеме товарооборота РФ — 74,8% (снижение показателя на 1,6%). При сокращении экспорта на 3,6%, с $46,8 млрд до $45,1 млрд, импорт из этих государств вырос на 1,9%, с $28,5 млрд до $29,1 млрд.

Второй по объему торговли с РФ макрорегион — европейские страны. Их доля в общем объеме товарооборота РФ — 18,3%, снижение взаимных поставок — на 7,8%. Здесь при существенном падении российского экспорта (сразу на 22,6%, с $9,9 млрд до $7,7 млрд) несколько подросли объемы импорта (на 7,3%, с $9,7 млрд до $10,4 млрд). Доля стран обеих Америк в российской торговле существенно ниже — 3,8% (снижение оборота на 9,6%), доля государств Африки — 3,3% (минус 22,4%).

Вадим Вислогузов