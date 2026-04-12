Женщина и бьющие мужчины

Немецкий футбольный клуб «Унион», выступающий в Бундеслиге, объявил о том, что главным тренером команды назначена Мария-Луиза Эта. Это первый в истории случай, когда женщине доверили руководство мужской командой, играющей в элитном дивизионе чемпионата, входящего в топ-5 в мире.

Фото: Miguel Vidal / Reuters

В воскресенье, 12 апреля, берлинский футбольный клуб «Унион» объявил о примечательном кадровом решении. Главным тренером команды боссы «Униона» решили назначить женщину — 34-летнюю Марию-Луизу Эту. Она, пока до конца сезона, сменила Штеффена Баумгарта, ассистентом которого являлась. Господин Баумгарт был уволен в субботу вечером после поражения его команды от «Хайденхайма». 2026 календарный год у Баумгарта вообще не задался — «Унион» под его руководством во второй части чемпионата победил только в двух матчах из четырнадцати проведенных. Так что удивляться его увольнению не стоило. А вот назначение госпожи Эты вывело рутинную тренерскую рокировку в скромном немецком клубе в разряд международной новости.

Все дело в том, что Мария-Луиза Эта стала первой женщиной, которой доверили руководство командой, выступающей в высшем дивизионе одного из пяти сильнейших чемпионатов мира.

Помимо немецкого к «большой пятерке» принято относить первенства Англии, Испании, Италии и Франции. Если, однако, оставить за скобками уровень чемпионата, в котором работает Мария-Луиза Эта, то само по себе назначение женщины главным тренером мужской команды, хоть и является редкостью, но не относится к разряду уникальных событий. В Серии C (третий по силе дивизион Италии) еще в 1999 году «Витербезе» возглавила Каролина Мораче. Именно она считается первой, кому доверили управление профессиональной мужской командой.

В 2014-м главным тренером «Клермона», выступавшего в Ligue 2 (второй французский дивизион), стала Элена Кошта, которую вскоре сменила Коррин Дьякр. В 2023 году Ханна Дингли была назначена главным тренером «Форест Грин Роверс» (выступает в пятом по значимости дивизионе Англии). Правда, ни на одну официальную игру команду она вывести так и не успела — ее уволили.

Почему руководство «Униона» решило не искать тренера со стороны, в клубе не пояснили. Но рискует «Унион», доверяя команду специалисту без опыта работы главным тренером, не сильно.

В чемпионате берлинцы идут на 11-м месте (всего в первенстве 18 команд), а от зоны вылета их отделяют солидные 11 очков. К тому же Марию-Луизу Эту в клубе отлично знают. Ассистентом главного тренера госпожа Эта работала с 2023 года. В 2024 году, когда главный тренер «Униона» Ненад Бьелица отбывал дисквалификацию, именно она руководила командой в матче против «Дармштадта» и даже привела ее к победе.

«Я восхищена тем, что клуба доверил мне столь сложную задачу,— прокомментировала свое назначение Мария-Луиза Эта.— Ведь мы еще не гарантировали себе сохранение места в Бундеслиге. Но сильная сторона нашего клуба — это умение собираться в сложных ситуациях. Уверена, что мы сделаем это».

Александр Петров