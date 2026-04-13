«Аура» завышенных ожиданий

Торгово-офисный центр «Новая Аура» (ранее «Аура») на Лахтинском пр., 85, к. 2, площадью 14,6 тыс. кв. м, принадлежащий девелоперу Андрею Недбаеву, выставлен на продажу за 3,5 млрд рублей. Участники рынка коммерческой недвижимости оценивают стоимость продажи как завышенную, а сам объект называют сложным для реализации с учетом большой площади и необходимости реновации.

Торгово-офисный центр «Аура» на Лахтинском проспекте

Торгово-офисный центр «Аура» на Лахтинском проспекте

Как заметил корреспондент «Ъ Северо-Запад», объявление о продаже появилось на одной из площадок 9 апреля. Предложение опубликовано московским агентством недвижимости (АН) BARNES Moscow. Преставитель АН подтвердил изданию, что выступает посредником в будущей сделке, но детали реализации не уточнил, сославшись на необходимость согласования разглашения информации с собственником. Игроки рынка называют владельцем здания девелопера Андрея Недбаева — соучредителя ООО «СЗ "Резиденция Рощино"» (60% в уставном капитале юрлица), ООО «Новое Рощино» (75%), ООО «АН-Инвест» и других компаний.

В сведениях ЕГРЮЛ учредителем ООО «Новая Аура» с мая 2022 года указан комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Горизонт Н». Согласно финансовой отчетности юрлица, в 2025 году выручка компании увеличилась на 16% до 137,7 млн рублей, а чистый убыток составил 3,3 млн рублей.

Здание бизнес-центра «Аура» было построено в 2008 году. В описании, указанном в объявлении о продаже, класс объекта определяется как A/B. Помимо офисных помещений различной планировки: от open space до кабинетной системы — в здании располагаются паркинг на 200 мест, кафе, ресторан, супермаркет и аптека. Объект построен группой «Эталон», в 2014 году была проведена его первая реконцепция под центр дорогих товаров интерьера. В 2016-м объект приобрела ГК «Бестъ», выполнившая реконцепцию под торгово-деловой комплекс «Новая Аура».

Участники рынка коммерческой недвижимости считают цену продажи завышенной. Генеральный директор ПИА «Недвижимость» Максим Ельцов полагает, что стоимость находится даже не в верхней границе рынка, а выше. По его словам, интерес к подобным объектам сохраняется, но он не массовый. «Спрос фокусируется в первую очередь на объектах, генерирующих доход здесь и сейчас. А объекты, требующие реновации, пользуются гораздо меньшим спросом. Их вообще крайне сложно продать даже с существенным дисконтом»,— предупреждает господин Ельцов.

Директор департамента инвестиций и рынков капитала компании Bright Rich | CORFAC International Екатерина Андреева говорит, что стоимость бизнес-центра соответствует рыночному уровню, если ориентироваться на общую площадь здания. При этом эксперт указывает на необходимость учитывать, что речь идет о нестандартном офисном проекте. «Значительная часть площадей отведена под зоны общего пользования, что влияет на эффективность использования пространства и требует особого подхода к формированию доходной модели»,— уточняет госпожа Андреева.

По ее мнению, объект может быть интересен для подрядчиков или партнеров «Газпрома», которые хотят иметь офис рядом со штаб-квартирой компании. Может бизнес-центр привлечь и инвестора, который рассчитывает на рост стоимости актива благодаря развитию прилегающей территории. «Строительство новых очередей "Лахта-центра" и создание курорта "Санкт-Петербург Марина" дополнительно повысит статус этой локации»,— рассуждает представитель Bright Rich | CORFAC International. Она добавляет, что решение владельца о продаже объекта может быть связано с желанием направить средства на другие проекты.

Стоимость аренды офисных площадей в этой локации эксперты оценивают в 1,8–2 тыс. рублей за 1 кв. м в месяц, торговых — в 2,2–2,3 тыс. рублей. Госпожа Андреева считает, что при покупке здания с инвестиционными целями целесообразно сохранить офисно-торговую функцию здания. В случае точечной ротации арендаторов существует потенциал для увеличения денежного потока объекта.

Господин Ельцов думает, что новому собственнику стоит сохранить офисную функцию в качестве основной: «Сложность объекта в том, что это достаточно крупный лот. Возможно, в данном случае имеет смысл поиграть с офисной нарезкой и пересмотреть подходы привлечения арендаторов». Руководитель ПИА «Недвижимость» отмечает, что сейчас лучшим спросом пользуются офисы мелкой нарезки, а крупные помещения площадью от 500 кв. м довольно сложно сдать в аренду.

«Покупателя может привлечь либо большой дисконт, либо привлекательные сроки окупаемости: условно на уровне 12–14% годовых»,— заключает господин Ельцов.

Александра Тен