«Локомотив» победил «Салават Юлаев» в третьем матче четвертьфинала

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл уфимский «Салават Юлаев» на выезде в третьей игре четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. Счет в серии стал 3:0.

На 6-й минуте счет открыли гости: отличился нападающий «Локомотива» Денис Алексеев. На 28-й минуте «Салават Юлаев» сравнял счет. Шайба Сергея Варлова стала первой для уфимцев в текущей серии. Вскоре после этого капитан ярославской команды вновь вывел свою команду вперед, пробив вратаря соперника.

На 41-й минуте нападающий «Салавата» Девин Броссо сравнял счет. Затем уфимцы заработали 5-минутное удаление, большинство «Локомотив» реализовал: забил Артур Каюмов. Игра завершилась со счетом 2:3.

Следующий матч состоится 14 апреля в Уфе.

Алла Чижова