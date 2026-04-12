Онлайн-кредиты одобряют чаще

Россиянам стали чаще одобрять онлайн-кредиты. К концу первого квартала банки приняли почти каждую десятую заявку. В 2025 году одобрений было около 5%, пишет «РИА Новости» со ссылкой на аналитиков. Основная доля таких кредитов — потребительские. Причем большая часть заемщиков — из крупных городов. В тройке лидеров по заявкам Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Глава аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев допускает, что к онлайн-займам стали чаще обращаться клиенты с чистой кредитной историей:

«Снижение уровня одобрений, которое мы наблюдали вплоть до весны этого года, было связано с регуляторными требованиями — прежде всего с макропруденциальными надбавками и более жесткой позицией в отношении категорий заемщиков с высокой долговой нагрузкой и так далее. Это был общий тренд для банков, МФО и всех видов кредитования. Почему мог произойти разворот именно в онлайн-кредитах? Возможно, изменился, скажем так, по структуре входной трафик клиентов, и стало больше заявок от тех, у кого ситуация с финансовым положением и уровнем долговой нагрузки лучше. В целом, если мы смотрим на глобальный рынок, то каких-то предпосылок к тому, что у заемщиков в целом улучшились показатели доходов или другие параметры, нет. Скорее, просто изменился по качеству поток клиентов. Наверное, только это».

В среднем размер онлайн-кредита в заявках не превышает 27 тыс. руб., а заемщики планируют его выплатить за три месяца, отмечает цифровая платформа «Сравни». Сейчас банкам выгодно увеличивать долю таких займов, говорит независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев. А в перспективе крупные игроки рынка смогут переманить часть клиентов микрофинансовых организаций, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Любой гражданин может открыть вклад в банке на Дальнем Востоке, даже если у него нет там филиальной сети. Это позволяет снижать издержки банковской системы. Следующий шаг — развитие онлайн-выдачи кредитов. В перспективе 10-15 лет, с цифровым рублем и цифровыми финансовыми активами, речь идет об оптимизации всей банковской системы.

Станут ли банки менее требовательными к онлайн-заемщикам? Сначала будет задача нарастить аудиторию и показать, что кредитование возможно не только через МФО, но и другими каналами. В первое время скидок, скорее всего, не будет. Но рынок олигополистический, и отдельные игроки могут начать конкурировать за счет лучшего понимания клиента. Мы помним, как на раннем этапе дистанционной выдачи карт банки ставили высокие тарифы, пользуясь низкой осведомленностью клиентов. Хотелось бы ожидать, что со временем портфель МФО будет сокращаться и перетекать в этот сегмент.

Не приведет ли это к росту закредитованности? Все зависит от кредитной политики банка. При приемлемом уровне риска банки могут выдавать кредиты даже по упрощенным моделям. Ключевой вопрос — качество данных по заемщику. Вероятно, это приведет к развитию и консолидации баз данных о доходах, расходах и поведении клиентов и формированию более точных кредитных рейтингов».

Самые крупные онлайн-кредиты с начала года одобряют в Москве и области — там средний размер займа превышает 1 млн руб.