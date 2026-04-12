FT: многие исторические дворцы в Иране пострадали из-за ударов США и Израиля

В результате ударов США и Израиля по Ирану в стране пострадали многие исторические дворцы и другие объекты, в том числе входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет Financial Times (FT). В частности, бомбардировки повредили дворец Голестан и дворцовый комплекс Саадабад в Тегеране, дворец Чехель-Сотун в Исфахане, несколько исторических мест рядом с крепостью III века Фалак-оль-Афлак в Хорремабаде.

Как сообщает иранское Министерство культурного наследия, в общей сложности в ходе ударов было разрушено или повреждено более 130 исторических достопримечательностей. В ЮНЕСКО подтвердили факт повреждений некоторых подобных объектов. Дворец Голестан получил повреждения от взрывной волны после удара по находящимся поблизости отделению полиции и суду.

В ЮНЕСКО заявили, что «крайне обеспокоены» повреждением исторических объектов в результате ударов по Ирану и Ливану. Организация отметила, что работает над внедрением «чрезвычайных мер, направленных на сохранение исторических мест и коллекций». Представители США и Израиля заявили, что их военные не били намеренно по культурным объектам и старались минимизировать подобный сопутствующий ущерб.

Яна Рождественская