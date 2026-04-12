Российский супертяжеловес вернул любимца Британии

Российский боксер Арсланбек Махмудов не смог испортить возвращение на ринг после долгого перерыва одного из самых популярных бойцов мира. В лондонском поединке с отечественным нокаутером Тайсон Фьюри помучился в первых раундах, но затем все время владел преимуществом, демонстрируя, что по крайней мере весь без остатка класс с возрастом не растерял. Доведя дело до победы по очкам с разгромным счетом, он вызвал на бой своего соотечественника, тоже бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа, с которым неоднократно собирался драться в течение последних нескольких лет. Теперь это столкновение двух ветеранов выглядит, судя по всему, почти неизбежным.

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Арсланбек Махмудов (справа) оказывал достойное сопротивление Тайсону Фьюри до четвертого раунда, затем в ринге доминировал британский боксер

Арсланбек Махмудов, который еще недавно, несмотря на внушительный послужной список, не менее внушительные габариты и эффектный стиль, и мечтать не мог о по-настоящему топовых боях, провел 11 апреля в 36 лет такой бой, который, невзирая на результат, может считать главным достижением в жизни. Во всяком случае если оценивать выступления по вызванному резонансу.

Стадион лондонского футбольного клуба «Тоттенхем», шесть десятков тысяч зрителей на трибунах, прямая трансляция на Netflix… В общем все по высшему разряду. Правда, за востребованность поединка отвечал, конечно, прежде всего соперник Махмудова — когда-то претендент на статус короля супертяжелого веса, который после двух подряд поражений в противостоянии за него от украинца Александра Усика в 2024 году надолго ушел из бокса, но, как выяснилось, магнетизма не растерял.

Выяснилось, что многим интересно посмотреть, что представляет из себя нынешний Тайсон Фьюри, на что способен, к чему стремится?

Не заржавел ли во время продлившейся 16 месяцев паузы? Не растерял ли в ветеранском (а он ведь немножко постарше Махмудова) возрасте амбиции и класс?

Ну, судя по всему, если и растерял, то далеко не все до донышка. Сначала, правда, Тайсону Фьюри пришлось трудно. А комментаторы, изучившие карьеру Арсланбека Махмудова, с удовольствием делились таким наблюдением. У россиянина в послужном списке 19 досрочных побед. И 16 из них добыты в течение первых трех раундов. То есть старт поединка, когда свежести еще полно,— его стихия. И Махмудов это подтверждал, давая Фьюри таких крепких тумаков, какие он не получал и от Усика. Иногда британца после очередного знакомства с правой россиянина прилично болтало.

Однако подтвердилось и предположение, что без свежести непросто будет уже Махмудову. Все его успехи закончились где-то в четвертом раунде. Дальше шел уже довольно однообразный бой, в котором Фьюри легко, как отличник букварь, читал замедлившегося и по-прежнему полагавшего в основном на свой размашистый крюк правой оппонента. Нет, с пониманием бокса, по крайней мере на таком уровне, когда тебе не предлагают ничего экстраординарного, кроме жесткости, у него все еще полный порядок. Как и со вкусом ко всяким разным хитрым штучкам вроде внезапной смены стойки или резких апперкотов из положений, вроде бы на атаку не намекающих. Потряхивало после них уже Махмудова.

Другое дело, что, владея преимуществом, раунд за раундом его наращивая, Тайсон Фьюри, который в лучшие годы славился как раз повадками хищника, умением, почувствовав, что противник дал слабину, запах крови, добить его, так нокаут и не нашел. А впечатление, что в концовке он сумел взвинтить темп, кажется, возникло только потому, что еще слегка притормозил Арсланбек Махмудов.

Победу по очкам по итогам 12 раундов все три арбитра, понятно, отдали Тайсону Фьюри с разгромным счетом: на двух картах — 120:108, на третьей — 119:109.

Британец, однако, чтобы выполнить свою основную в этот вечер миссию, даже не стал дожидаться объявления вердикта, с которым ему и так все было ясно: заранее подготовленные слова произнес еще до него.

Миссия заключалась в том, чтобы пригласить в ринг Энтони Джошуа, тоже бывшего чемпиона, тоже претендента на королевский статус в супертяжелом весе, пострадавшего чуть раньше, чем Фьюри, от вихрем ворвавшегося в него Александра Усика. Джошуа весь бой провел, сидя в VIP-секторе и снимая происходящее на мобильник. От приглашения он отказался, но с удовольствием послушал, как Фьюри вызывает его на поединок. За вызовом последовала перепалка. Энтони Джошуа говорил, что он тут «босс» и не Тайсону Фьюри указывать, «что ему делать». Фьюри, только что возившийся с Махмудовым, обещал нокаутировать Джошуа.

А все профильные медиаресурсы, разумеется, вспоминали, что идея свести двух сильнейших британских супертяжей десятилетия обсуждается уже как минимум шесть лет. И до сих пор с ней не срасталось. Все время что-то мешало, какие-то появлявшиеся у каждого более привлекательные планы наподобие так и не принесших никому из них абсолютного счастья поединков с Усиком. Но сейчас-то, наверное, помешать «битве за Британию» уже ничто не в состоянии. Твердое «да» Энтони Джошуа, отвечая Тайсону Фьюри, так и не сказал. Но Netflix сразу после окончания вечера опубликовал анонс боя, который, по его версии, состоится осенью. А ESPN даже назвал наиболее вероятную локацию, которую для него подобрали,— 80-тысячник Croke Park в Дублине. Но флер-то все равно уже не тот.

Алексей Доспехов