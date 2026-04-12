Британский банк Lloyds ввел ИИ-бота в совет директоров

Lloyds Banking Group внедрила ИИ-бота в процесс принятия решений советом директоров. Об этом пишет The Times. Издание указывает, что один из крупнейших британских банков фактически ввел робота в совет директоров.

Бота разработала компания Board Intelligence. Ожидается, что применение ИИ позволит избежать свойственных человеку предрассудков при принятии решений, пишет The Times. В публикации указывается, что новый бот разработан специально для топ-менеджмента, работающего с конфиденциальными данными: он существенно отличается от аналогов масс-маркета вроде ChatGPT или Gemini.

В середине недели Lloyds сообщил об успешном завершении девятимесячного эксперимента, проведенного совместно с IBM в области квантовых вычислений. Участники проекта изучали, как новые квантовые технологии могут способствовать предотвращению экономических преступлений.