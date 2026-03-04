Подать заявление на вступление в отряд космонавтов можно будет через «Госуслуги»

На «Госуслугах» появится сервис для подачи документов, требуемых для отбора в отряд космонавтов. Об этом сообщил заместитель генерального директора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

«Мы начали уже взаимодействие с "Госуслугами". Надеемся, что "Госуслуги" помогут собирать необходимые документы, чтобы это было делать проще и легче с использованием современных цифровых технологий»,— сказал господин Крикалев (цитата по «Интерфаксу»).

Заявки претендентов в рамках текущего набора в отряд принимаются до 30 июня. Отбор продлится до 30 сентября. Принять участие могут граждане до 35 лет с высшим образованием в области точных, естественных или медицинских наук.