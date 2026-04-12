Песков: в Кремле не видят признаков краха НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ИС «Вести», что не видит признаков краха НАТО в связи с недовольством США союзниками. Он ожидает, что европейская составляющая альянса будет расти.

Российские власти считают, что страны Европы напуганы последними действиями США, и ЕС уже предпринял некоторые действия, включая решение об общей политике обороны и безопасности Евросоюза, сказал Дмитрий Песков. «Вот эта вот основа будет дальше укрепляться и развиваться. И они будут вести дело к тому, чтобы создавать какой-то свой оборонный альянс»,— отметил он.

Очевидно, что впереди будут очень сложные процессы, которые повлияют на систему сдержек и противовесов в Европе, заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что они будут представлять жизненно важные интересы для России.

Президент США Дональд Трамп критиковал европейских союзников из-за отказа помочь в военной операции против Ирана и способствовать открытию Ормузского пролива. 1 апреля он заявил, что рассматривает возможность выхода из альянса. 10 апреля один из европейских чиновников сообщил Politico, что встреча Дональда Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте была «сплошным потоком оскорблений». По данным издания, президент пообещал принять ответные меры из-за отсутствия поддержки на Ближнем Востоке.