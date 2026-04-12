Бастрыкин заинтересовался ситуацией с увольнением работников «ЦПИ — Ариант»

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Андрею Щукину доложить о результатах проверки по жалобам работников «Центра пищевой индустрии — Ариант». Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

Информация о ситуации на предприятии появилась в СМИ. По данным сотрудников, в апреле этого года на заводе закрыли три из четырех производственных линий, и часть работников отправили в отпуск или уволили. Остальных сотрудников вынуждают уйти с компенсацией, размер которой в несколько раз ниже среднемесячного заработка. В ином случае угрожают перезаключить договоры, ухудшающие условия труда. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СКР по региону организована процессуальная проверка.