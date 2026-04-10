СК заинтересовался заявлениями сотрудников о сокращениях на ЦПИ «Ариант»

СУ СКР по Челябинской области проводит проверку по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) после заявлений сотрудников завода о принуждении к увольнению, сообщает пресс-служба госоргана. По данным источника „Ъ-Южный Урал“, речь идет о «Центре пищевой индустрии — Ариант».

Информация о давлении на работников появилась в СМИ. В начале апреля, по данным сотрудников, компания закрыла три производственные линии из четырех, заводчан отправляют в оплачиваемые и неоплачиваемые отпуска. При этом на предприятии пытаются уволить персонал, предлагая недостаточный уровень компенсации. При отказе, как подчеркивают работники, угрожают создать условия, при которых заводчане уйдут сами.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, «ЦПИ — Ариант» вместе с другими компаниями агрохолдинга «Ариант» стал собственностью РФ в апреле 2024 года в счет взыскания 105 млрд руб. с семей бывших владельцев ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова.

Виталина Ярховска