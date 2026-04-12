Командующий армией Уганды потребовал от Турции $1 млрд и жену

Командующий Вооруженными силами Уганды Мухузи Кайнеругаба высказался в поддержку Израиля и одновременно выступил с угрозами в адрес Турции. Также генерал признался, что опасается стран, у которых есть ядерное оружие, и заявил о готовности направить угандийскую армию для захвата Тегерана.

В конце марта Мухузи Кайнеругаба написал в X, что если Израилю потребуется помощь Уганды, о ней стоит только попросить, и «угандийские братья окажут им содействие». Он пояснил, что Израиль поддерживал Уганду в 1980-1990-х, теперь окрепшая и разбогатевшая страна может вернуть долг.

После объявления о перемирии на Ближнем Востоке и прекращения ударов по Ирану со стороны Израиля и США, генерал вновь высказал готовность «защищать Святую Землю»: «Я готов разместить 100 тыс. солдат в Израиле и защитить землю Иисуса Христа».

Через несколько часов Мухузи Кайнеругаба заявил в X, что у него «500 тысяч голодных мужчин, которые хотят денег и бесплатно съедят Тегеран».

11 апреля главнокомандующий ВС Уганды выступил с угрозами в адрес Турции. Он пригрозил закрыть турецкое посольство и призвал соотечественников не посещать эту страну. В еще одном посте генерал заявил: «Помимо $1 млрд от Турции, я хочу их самую красивую женщину в жены». Эта запись позднее была удалена, но содержание еще доступно в предпросмотре ссылок. При этом сохранился его следующий по времени пост: «Пусть заплатят нам и отдадут жен. И будет им мир».

Вечером 11 апреля Мухузи Кайнеругаба сменил тему своих высказываний и заявил, в частности, что опасается стран, обладающих ядерным оружием. «С ними я связываться не могу, — пояснил генерал. — Выражаю им огромное уважение».