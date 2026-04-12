Глава СКР поручил повторно доложить по уголовному делу о смерти пенсионерки в Самаре

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно доложить по уголовному делу о смерти пенсионерки в Самаре. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ранее стало известно о несогласии жительницы Самары с ходом установления обстоятельств смерти ее 77-летней матери. В сентябре прошлого года во время прогулки пожилая женщина из-за провала грунта упала в частично неогороженный канализационный коллектор. Спустя несколько дней ее тело обнаружили с телесными повреждениями. Расследование уголовного дела приняло затяжной характер, до настоящего времени никого не привлекли к ответственности.

Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Андрей Сазонов