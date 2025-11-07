В Самаре возбуждено дело по факту гибели пенсионерки в яме с коллектором

В Самаре расследуют гибель пенсионерки в яме с коллектором. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК РФ). Расследование проводит СУ СКР по Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Происшествие случилось в начале сентября 2025 года. Местная жительница 1947 года рождения пропала без вести, и ее тело обнаружили спустя несколько дней в яме с коллектором. По предварительной информации, женщина провалилась в яму и скончалась через четыре дня, так как получила серьезные травмы и не смогла выбраться.

Георгий Портнов