Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Пасхой

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с Пасхой. Глава Кубани разместил поздравление в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Господин Кондратьев написал, что Воскресение Христово объединяет миллионы жителей края и всей страны. В кубанских семьях пасхальные традиции хранят и передают из поколения в поколение, отметил он.

«В эти особые дни мы приходим в храмы, собираемся в кругу родных, чтобы разделить радость и тепло с близкими людьми. Сопричастность великому празднику делает нас сильнее, побуждает проявлять милосердие и заботу о тех, кто нуждается в поддержке. Пусть светлый день Христова Воскресения наполнит каждый дом миром и благодатью»,— написал глава региона. Также он пожелал жителям края крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Дмитрий Холодный