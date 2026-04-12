Директора медицинского колледжа в Арзамасе отправили под домашний арест

Арзамасский городской суд по ходатайству следствия отправил под домашний арест директора медицинского колледжа, подозреваемую в присвоении и растрате. Об этом сообщили в суде.

Как писал «Ъ-Приволжье», арзамасский медицинский колледж возглавляет кандидат медицинских наук и отличник здравоохранения РФ Галина Трофимова. 10 апреля в УФСБ по Нижегородской области сообщили о ее задержании; ранее в колледже прошли обыски.

Следствие полагает, что подозреваемая фиктивно трудоустроила на должность преподавателя в колледж знакомую и забирала себе начисленную ей зарплату. За два года директор учебного заведения присвоила более 2 млн руб., отмечали в УФСБ.

