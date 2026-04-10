Директора Арзамасского медколледжа задержали по подозрению в растрате

В Арзамасе задержана директор местного медицинского колледжа. По данным с сайта учреждения, эту должность занимает кандидат медицинских наук, Отличник здравоохранения РФ Галина Трофимова. Ее подозревают в присвоении и растрате более 2 млн руб., сообщили в УФСБ по Нижегородской области.

Фото: скриншот из видео СУ СКР по Нижегородской области

По версии следствия, руководительница фиктивно трудоустроила на должность преподавателя свою знакомую. Начисленную ей зарплату за два года подозреваемая забирала себе, полагают в СУ СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Накануне в колледже прошли обыски.

Елена Ковалева