Бывший замглавы минтранса Новосибирской области продолжает обжаловать приговор

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) назначил на 15 апреля рассмотрение жалобы на приговор бывшему замминистру транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергею Ставицкому. Решение оспаривают защитник и сам экс-чиновник, указывается в картотеке суда.

Как писал «Ъ-Сибирь», 24 июня прошлого года Железнодорожный райсуд Новосибирска признал Сергея Ставицкого виновным в растрате (ст.33, ст.160 ч.4 УК РФ) и назначил ему три года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. руб. После оглашения приговора бывшего замминистра взяли под стражу.

Защита направила апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд. Адвокат просил оправдать бывшего замминистра за отсутствием в его действиях состава преступления, но получил отказ.

Чиновника областного правительства задержали в марте 2021 года. По материалам УФСБ в отношении него завели дело. По версии следствия, обвиняемый заключил с подведомственным учреждением фиктивный договор аренды автомобиля Toyota Land Cruiser, фактически принадлежащего ему, в результате областному бюджету причинен ущерб свыше 1,5 млн руб. Второй фигурант расследования, бывший руководитель территориального управления автодорог Михаил Чуманов, заключил контракт с Минобороны РФ. 28 марта 2025 года уголовное дело в отношении него было приостановлено.

Илья Николаев

