Террористка Трепова отказалась от переписки с осужденным адвокатом Темелиди

Осужденная за теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова не стала вести переписку с бывшим адвокатом Алексеем Темелиди, отбывающим 22-летний срок за организацию убийств. Об этом сообщается в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Как следует из документов, господин Темелиди направил в исправительную колонию, где содержится Трепова, ходатайство с просьбой разъяснить ей право на обращение в суд, а также выразил желание общаться с ней по почте. Однако администрация учреждения ответила отказом: права осужденной уже разъяснены, а сама Трепова «отказывается вести переписку с Темелиди А.Б., поскольку не знакома с данным человеком».

Это не первая попытка бывшего адвоката инициировать контакт с известными фигурантами громких уголовных дел. Ранее, как сообщало агентство, Темелиди писал письма приговоренным к пожизненному сроку бывшему майору милиции Денису Евсюкову (расстрелял два человека в московском супермаркете в 2009 году) и лидеру банды националистов Алексею Воеводину. Оба также не изъявили желания вступать в переписку.

Алексей Темелиди, бывший адвокат международной коллегии адвокатов Санкт-Петербурга, в 2012 году был осужден на 22 года колонии строгого режима по делу об организации убийств. Следствие и суд установили, что он создал устойчивую вооруженную группу, участники которой совершили три убийства и покушение на еще одно. В 2019 году, по данным СМИ, он получил второе уголовное дело — о приготовлении к убийству следователя, однако подробности этого приговора не разглашались.

Дарья Трепова была задержана в апреле 2023 года после взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге. Суд установил, что она принесла на творческий вечер военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) статуэтку, внутри которой было замаскировано взрывное устройство. От полученных ранений Татарский скончался на месте, пострадали более 50 человек.

В 2024 году Трепова была приговорена к 27 годам колонии общего режима со штрафом 600 тыс. рублей и ограничением свободы после отбытия основного срока. В мае 2024 года апелляционный военный суд признал приговор законным. На сегодняшний день это самый большой срок лишения свободы, когда-либо назначенный женщине в российской судебной практике. Осужденная отбывает наказание в исправительной колонии в Мордовии.