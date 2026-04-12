Более 70 жителей деревни в Томской области эвакуированы из-за подтопления

О ситуации с паводком в Томской области отчитался глава региона Владимир Мазур. «В Черной речке подтоплены 25 жилых домов и 185 приусадебных участков. Эвакуированы 73 человека, в том числе 15 — в пункт временного размещения», — написал сегодня губернатор в соцсетях.

По словам Владимира Мазура, паводковая ситуация в селе Тахтамышево за ночь фактически не изменилась: подтоплены восемь огородов, эвакуированы восемь человек. «Определили место ледовзрывных работ на Томи. В эту минуту специалисты пробуривают лунки. Провести сами работы планируем в районе полудня», — сообщил губернатор.

По информации Западно-Сибирского УГМС, 12-13 апреля ожидается вскрытие ото льда реки Томь в районе областного центра, возможно образование заторов и резкие подъемы уровней воды.

Как писал «Ъ-Сибирь», на территории Томской области был объявлен режим повышенной готовности в связи с весенним половодьем.

