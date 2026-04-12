Губернаторы Петербурга и Ленинградской области поздравили жителей со Светлой Пасхой

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Ленинградской области Александр Дрозденко поздравили жителей региона со Светлым Христовым Воскресением. В опубликованных в воскресенье обращениях глав обоих субъектов акцент сделан на традиционных ценностях и единстве вне зависимости от административных границ.

Господин Беглов в своем поздравлении назвал Пасху праздником, который «наполняет сердца надеждой, укрепляет веру в лучшее и обращает к традиционным духовным ценностям». По его словам, этот день объединяет людей вокруг идей милосердия и сострадания. «Пусть в ваших домах всегда царят уважение и взаимопонимание, а вера помогает преодолевать любые трудности», — отметил градоначальник.

Александр Дрозденко, в свою очередь, пожелал жителям области «телесного и душевного равновесия, мира и уверенности в завтрашнем дне».