На Гаити по меньшей мере 30 человек погибли в давке в исторической крепости

На Гаити по меньшей мере 30 человек погибли во время давки в цитадели Ла-Ферьер, которая произошла из-за сильного наплыва людей в период традиционных празднеств. Об этом сообщила газета Le Nouvelliste.

Местные власти сообщили, что число признанных погибшими может увеличиться из-за большого количества пропавших без вести людей. В давке также пострадали десятки человек, которые сейчас находятся в больницах. По свидетельствам очевидцев, общее число жертв может достигать 70 человек, однако эти данные пока официально не подтверждены.

Согласно предварительной информации, количество посетителей крепости значительно превысило ожидания властей, что создало трудноконтролируемые условия. Однако к гибели людей привели серьезные организационные нарушения, пишет газета. На вход и выход работал лишь один пункт. Между людьми, пытавшимися покинуть территорию, и теми, кто пытался войти, вскоре завязалась потасовка. К росту числа погибших привели несколько ДТП с участием авто и мотоциклов, которые перевозили пострадавших в больницы.

Цитадель Ла-Ферьер временно закрыли для оценки безопасности и усиления мер по контролю за скоплениями людей, а также увеличения пунктов доступа и развертывания современных служб экстренной помощи. Будет проведено расследование.