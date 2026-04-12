США не увидели готовности Ирана отказаться от создания ядерного оружия

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская делегация на переговорах с Ираном не увидела желания Тегерана отказаться от возможности создать ядерное оружие.

«Простой вопрос в том, видим ли мы фундаментальную приверженность иранцев к тому, чтобы не разрабатывать ядерное оружие, не только сейчас, не только через два года, но и в долгосрочной перспективе? Мы этого пока не видим»,— сказал господин Вэнс журналистам (цитата по NBC News).

Как добавил вице-президент, США сохраняют надежду на то, что Иран все же даст обязательство не разрабатывать ядерное оружие. При этом он указал, что на переговорах в Исламабаде Вашингтон сделал Тегерану «окончательное и лучшее предложение».