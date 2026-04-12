МИД Пакистана призвал США и Иран соблюдать режим прекращения огня

Министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар призвал США и Иран соблюдать режим прекращения огня после переговоров, которые завершились без достижения соглашения.

«Пакистан содействовал и продолжит содействовать взаимодействию и диалогу между Ираном и США в ближайшие дни»,— добавил министр (цитата по AFP).

11 апреля США и Иран провели переговоры при посредничестве Пакистана. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию, по итогам встречи заявил, что Тегеран решил не принимать условия Вашингтона. По его словам, США не увидели готовности Ирана отказаться от возможности создания ядерного оружия. МИД Ирана в свою очередь заявил, что стороны достигли взаимопонимания по большинству вопросов. Как добавило ведомство, разногласия остаются по 2-3 вопросам.