ХК «Сибирь» продлил контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым

Новосибирская «Сибирь» продлила еще на три года контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым. Об этом сообщила пресс-служба клуба. 48-летний Ярослав Люзенков возглавил команду в середине ноября 2025 года, под его руководством «Сибирь» поднялась из подвала турнирной таблицы Восточной конференции и вышла в плей-офф. В первом раунде матчей на вылет «Сибирь» уступила магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1:4.

Тренерскую карьеру Ярослав Люзенков начинал в школе «Сибири», затем работал в штабе «Сибирских снайперов». В 2015 году привлекался к работе с юниорской сборной России. В 2019 году Ярослав Люзенков занял пост главного тренера московского МХК «Динамо», с которым в 2021 году завоевал главный трофей МХЛ — Кубок Харламова. В сезоне 2022/23 возглавлял МХК «Локо», а в сезоне 2023/24 входил в штаб ХК «Динамо» Санкт-Петербург, где работал главным тренером, а затем ассистентом Владимира Крикунова. В сезоне 2024/2025 вернулся в Новосибирск и стал ассистентом главного тренера «Сибири». С ноября 2025 года — и.о. главного тренера «Сибири». С января 2026 года — главный тренер «Сибири».

