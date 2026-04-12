Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за передачу в церковь икон из Третьяковки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил президента Владимира Путина за то, что тот оказал помощь в передаче Владимирской и Донской икон Божией Матери из Третьяковской галереи в РПЦ.

«Как президент страны вы уже многое сделали, что войдет, несомненно, в историю, как дела благие, важные для нашего отечества. Но вот то событие, о котором я сегодня сказал (передача икон,— "Ъ"), войдет не только в историю страны, в историю церкви — глубоко войдет в историю нашего народа»,— сказал патриарх Кирилл на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя (цитата по ТАСС).

Владимирская (XII век) и Донская (конец XIV века) иконы Богоматери с 1930 года хранились в Третьяковской галерее. 3 апреля, как и писал «Ъ», их передали в пользование РПЦ на 49 лет.

