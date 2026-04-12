CAS ввел режим секретности вокруг дела о недопуске российских биатлонистов

Судебный процесс по иску Союза биатлонистов России (СБР) к Международному союзу биатлонистов (IBU) в Спортивном арбитражном суде (CAS) стал закрытым.

«Это конфиденциальная процедура в CAS, и мы не можем предоставить вам никакой дополнительной информации»,— сообщила пресс-служба CAS на вопрос ТАСС о дате слушания по делу СБР против IBU.

В марте 2022 года российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Также организация приостановила членство СБР и Федерации биатлона Беларуси. В декабре 2025 года СБР, Паралимпийский комитет России и восемь биатлонистов подали иск в CAS на решение об отстранении.