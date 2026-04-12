Власти Туркмении выступили за запрет оружия массового поражения
Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что власти страны категорически выступают за запрет оружия массового поражения.
«Как врач, посвятивший десятки лет государственной службе по охране здоровья и жизни нынешнего и будущих поколений, хочу отметить, что оружие массового поражения приведет к непоправимым негативным последствиям»,— сказал господин Бердымухамедов журналистам во время визита в Австрию (цитата по TDH).
Комментируя конфликт на Ближнем Востоке, председатель парламента сказал, что «происходящие там события могут оказать негативное влияние на соседние страны и весь регион в целом». Он добавил, что нейтральный статус Туркмении предполагает урегулирование любых конфликтов исключительно политико-дипломатическими средствами.