Глава Дагестана прокомментировал сообщения о своей отставке цитатой из фильма

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал сообщения о его возможной отставке цитатой из советского фильма «В бой идут одни старики».

«Все это делается в спину, а мне очень хочется ответить им цитатой из фильма "В бой идут одни старики": "Выходи драться один на один. На взлете бить не буду"»,— написал Сергей Меликов в своем Telegram-канале. Он заявил, что в ближайшие дни встретится с журналистами, блогерами и представителями общественности и ответит «на любые вопросы» в прямом эфире.

Накануне «Ведомости» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что основным кандидатом на пост нового главы Дагестана стал Магомед Рамазанов, который сейчас занимает должность замполпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. По данным РБК, на этот пост его назначили, чтобы подготовить к работе в качестве главы региона. 7 апреля президент России Владимир Путин поручил Магомеду Рамазанову отправиться в Дагестан для ликвидации последствий паводков. Президент сказал, что знания господина Рамазанова будут востребованы в регионе.

Сергей Меликов стал временно исполняющим обязанности главы Дагестана в октябре 2020 года. На следующий год он был избран главой республики как кандидат от «Единой России».