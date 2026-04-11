Tasnim сообщило о возможном продолжении переговоров США и Ирана 12 апреля

Переговоры делегаций США и Ирана в пакистанском Исламабаде могут продолжиться завтра, сообщает иранское агентство Tasnim. Сегодняшняя встреча началась около 15:00 мск и еще официально не завершена.

«Переговоры прошли стадию общих вопросов и по некоторым пунктам перешли к техническим обсуждениям»,— указано в сообщении агентства. На повестке встречи — разморозка иранских счетов в иностранных банках, прекращение израильского наступления на юге Ливана и открытие Ормузского пролива.

В состав американской делегации вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Иран представляют председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИДа Аббас Аракчи.

С 8 апреля между США и Ираном действует двухнедельное перемирие. За это время стороны должны достичь соглашения. В случае провала переговоров в Исламабаде американский президент Дональд Трамп обещал возобновить военные действия в регионе.