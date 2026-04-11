«Большая тройка» гонит продажи

«Большая тройка» набирает ход в России. Продажи новых автомобилей премиальных немецких марок заметно выросли по итогам первого квартала, сообщает «Автостат». Так, спрос на Audi год к году увеличился в шесть раз, а на BMW и Mercedes-Benz — почти вдвое. Автомобили продолжают завозить только по параллельному импорту.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Партнер агентства «Автостат» Игорь Моржаретто объясняет такой всплеск интереса желанием покупателей успеть приобрести машины, пока их поставки не усложнились:

«Действия правительства подтолкнули к росту параллельного импорта — по итогам марта он достиг 16%. Это высокий показатель, такого ранее не было. При этом регулирование продолжает ужесточаться: вводятся утилизационные сборы, обсуждаются более жесткие правила ввоза через страны ЕАЭС, прежде всего Беларусь и Киргизию. Их введение пока отложено, сроки остаются неопределенными. На этом фоне импорт автомобилей некитайских марок постепенно усложняется, и возможность ввозить их по приемлемым ценам может сократиться в горизонте полугода-двух лет. Поэтому рынок активно использует обходные схемы и ввозит все, что возможно.

Если говорить о большой немецкой тройке, Mercedes чаще везут из Германии, хотя встречаются и китайские версии. В основном это автомобили до 160 л. с., так как выше действует высокий утильсбор. В результате еще можно найти Audi, Mercedes-Benz и BMW по относительно доступным ценам. Как чувствует себя сегмент люксовых автомобилей? Как гласит пословица: "Кому война, а кому мать родна". Премиальный сегмент стабильно занимает около 10% рынка и чувствует себя уверенно вне зависимости от общей динамики. И, к слову, достаточно посмотреть на объявления вдоль дорог Подмосковья: "Коттеджи от 75 млн руб. ". Очевидно, что спрос в этом сегменте остается устойчивым».

Несмотря на то, что льготные схемы ввоза иномарок пока сохраняются, стоимость обслуживания таких машин постепенно растет. “Ъ FM” решил выяснить, что происходит с запчастями для автомобилей большой немецкой тройки. По словам члена правления Союза автосервисов России Ильи Плисова, за последний год рост цен на комплектующие для них не превысил пяти процентов:

«Последние полгода автовладельцы откладывали ремонт и замену запчастей, стараясь дотянуть до последнего. С началом весны спрос начал расти: автомобили снова активно используются, и люди возвращаются к обслуживанию. На этом фоне дистрибьюторы, долго удерживавшие цены, начали повышать их на наиболее востребованные позиции — расходники для ТО: фильтры, колодки, масла, ремни и цепи. С ними в целом проблем на рынке нет.

Несмотря на рост доли китайских авто, они пока не занимают и 10% автопарка, поэтому основная нагрузка остается на европейские марки. Сложнее ситуация с крупными узлами — коробками передач, блоками управления, фарами. Их поставки могут занимать три-шесть месяцев, из-за чего автомобили либо простаивают, либо эксплуатируются с неисправностями в ожидании деталей».

Впрочем, большая часть немецких премиальных автомобилей, которые ввозят в Россию — это машины китайской сборки. Причем именно для внутреннего рынка КНР часто выпускают версии, которых нет в других странах, например, удлиненные BMW третьей и пятой серии, а также Mercedes-Benz C и E класса.

Также, помимо хорошо знакомых моделей вроде Audi Q5 или A5, дилеры привозят и более редкие экземпляры. В их числе седан Audi A8 Horch или электрокар Audi E5 Sportback, созданный совместно с китайским концерном SAIC.

Андрей Дубков