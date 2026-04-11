На Кубани зафиксировали дефицит спроса на квартиры в новостройках

В конце 2025 года в Краснодарском крае зафиксировали дефицит спроса на первичное жилье, а также низкую скорость продаж недвижимости. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Согласно результатам исследования, Кубань вошла в топ-10 регионов России с наибольшим объемом строительных работ при дефиците спроса в секторе первичной недвижимости. Срок продажи строящегося жилья составляет порядка шести лет.

По данным «Дом.РФ» и ЕИСЖС, дефицит спроса на недвижимость в Краснодарском крае составил 42%. Максимальный дефицит спроса зафиксирован в Тверской области (59%), а минимальный дефицит по итогам 2025 года наблюдается в Ингушетии (1%).

Кристина Мельникова