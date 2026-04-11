На участке пляжа в Анапе установили защитный вал от мазута

Службы Анапы перевели в режим повышенной готовности из-за обнаруженного пятна нефтепродуктов в Черном море. Как сообщила мэр города Светлана Маслова, на отсыпанном участке пляжа в Витязево оборудовали защитный вал от загрязнений.

Светлана Маслова заявила, что представители МЧС и Морспасслужбы принимают все необходимые меры по недопущению распространения нефтяного пятна. Загрязнение обработано биосорбентом, ранее были установлены боновые заграждения. Под воздействием ветра, как ранее сообщали в оперштабе Кубани, пятно движется в сторону побережья Анапы и Витязево.

На участке пляжа в Витязево, где были произведены работы по отсыпке дополнительного слоя песка, возвели защитный вал для минимизации риска загрязнений. Глава Анапы подчеркнула, что происхождение нефтяного пятна в настоящее время устанавливается специалистами. По предположительной версии, выброс нефтепродуктов мог быть связан с атаками БПЛА по гражданским судам в Черном и Азовском морях, о чем заявляли в оперативном штабе региона.

Кристина Мельникова