В море в 11 километрах от Анапы обнаружили нефтяное пятно

В акватории Черного моря обнаружили пятно нефтепродуктов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Следы нефти зафиксированы на расстоянии 11 км от побережья Анапы.

Радужную пленку в море обработали биосорбентом, израсходовав 45 кг материалов. На участке установили боновые заграждения. По данным оперативного штаба региона, пятно нефтепродуктов движется в направлении берега Анапы и Витязево.

За два прошедших дня на пляжах Анапы обнаружили порядка 50 птиц, измазанных нефтепродуктами. На береговой линии фиксируют выбросы штормового мусора, мазут при мониторинге побережья не обнаружили.

Специалисты предположили, что загрязнение моря может являться последствием атак БПЛА по гражданским судам в акватории Черного и Азовского морей. Из-за повреждения гражданских судов в море могла попасть незначительная часть нефтепродуктов легкой фракции.

Кристина Мельникова