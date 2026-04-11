На Кубани кинотеатр обязали обеспечить доступ в интернет для посетителей
Прокуратура Кущевского района Краснодарского края обязала районный кинотеатр организовать доступ к интернету для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Сотрудники прокуратуры Кущевского района установили, что в ряде муниципальных учреждений не предоставляли доступ клиентам к общественной сети Wi-Fi. Главе района внесли представление для устранения нарушений.
По данным пресс-службы ведомства, в результате рассмотрения районный кинотеатр организовал функционирование точки доступа для посетителей после вмешательства прокуратуры.