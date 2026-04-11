В Дагестане арестованы руководители строительной фирмы за хищение 550 млн рублей

Кировский районный суд Махачкалы на два месяца арестовал финансового директора и управляющего строительной компании ООО «АР Групп». Их подозревают в особо крупном мошенничестве, сообщила пресс-служба судов региона.

Преступление связано с продажей квартир с 2024 по 2025 год. По версии следствия, подозреваемые вместе с генеральным директором Хадижат Гаджиевой, которую арестовали в январе 2026 года, продавали квартиры в якобы строящихся многоквартирных домах Махачкалы. При этом часть объектов существовала только на бумаге, а на реально возводимые здания компания не получила разрешительных документов.

Общий ущерб оценивается более чем в 552 млн руб. От действий компании пострадали около 2 тыс. дольщиков. В феврале глава Дагестана Сергей Меликов встретился с обманутыми вкладчиками «АР Групп», подтвердив масштаб проблемы.

Постановления суда еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы. Расследование продолжается для выяснения причастности других лиц и полного объема преступных схем.