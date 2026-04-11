Президент Индонезии намерен приехать в Россию на следующей неделе

Президент Индонезии Прабово Субианто прибудет в Россию с официальным визитом на следующей неделе. В Москве у господина Субианто запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналистам глава МИД Индонезии Сугионо.

«Он обсудит один из вопросов, имеющих стратегическое значение для Индонезии,— уточнил министр (цитата по «РИА Новости»).— Он встретится с президентом Путиным и обсудит глобальную геополитику и энергетическую ситуацию».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в стране ведется подготовка ко встрече с Прабово Субианто. Он пообещал сообщить детали переговоров позднее.